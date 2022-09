Le Sénégal est qualifié à la demi-finale de la Coupe COSAFA qu’il découvre pour la première fois. Dans une interview avec wiwsport, le sélectionneur parle des ambitions de la nation la plus titrée sur le continent africain qui a encore soif de trophées.

Un premier match gagné difficilement contre le Mozambique (5-4). Comment se passe le tournoi à Durban ?

Ça se passe très bien à Durban. C’est vrai que lors de notre premier match face au Mozambique c’était compliqué mais pas tellement. On a dominé les deux premiers tiers et lors du dernier round, on a un peu lâché. Il faut savoir qu’on a fait 25h de vol pour enchaîner un match très tôt. Donc, c’est compréhensible.

Deuxième match largement remporté (8-3). L’Équipe semble monter en puissance…

On a largement battu l’Afrique du Sud. On a démarré difficilement mais on a terminé en beauté. On a ressenti toujours la fatigue du voyage. Ce ne sont pas des excuses vu qu’on a gagné les matchs. Je suis satisfait des victoires mais il reste encore des choses à corriger dans le jeu.

Quel est l’objectif du Sénégal maintenant qu’il est qualifié pour les demi-finales ?

Notre ambition est de gagner la demi-finale et remporter la coupe. Le tournoi COSAFA est presque une mini CAN, on retrouve 4 équipes participantes. Donc on fera le maximum pour gagner la coupe ce sera un bon résultat avant d’entamer la CAN.

Avec combien de joueurs avez-vous voyagé ?

Surtout que ce tournoi sert de préparation pour la CAN… On a voyagé avec 14 joueurs. C’était important d’avoir ce nombre durant le tournoi. A la fin, on choisira les 12 pour la coupe d’Afrique.

Après le tournoi, quelle est la suite avant la CAN ?

Après le tournoi, on rentre à Dakar. On veut aller au Mozambique une semaine avant le coup d’envoi pour s’acclimater. Ce ne sera pas facile mais on y sera pour défendre notre titre et les couleurs nationales. Ce 4e sacre d’affilée, nous le voulons.

wiwsport.com (NAF)