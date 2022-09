Initialement prévu le 1er octobre, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sénégalais débuteront le 15 octobre prochain. Les pensionnaires de ces deux divisions se préparent d’ores et déjà pour ce rendez-vous. Mais le Guédiawaye Football Club risque d’éprouver quelques soucis dans sa préparation. Non pas à cause de difficultés sur le plan sportif mais sur le plan infrastructurel.