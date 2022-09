Trois jours après avoir marché sur la Bolivie (2-0)à Orléans en France, le Sénégal concède un match (1-1) face à l’Iran, en préparation pour le mondial 2022 au Qatar. Sardar Azmoun a égalisé après un but contre son camp de Morteza.

Les Lions du Sénégal ont été bousculés par les Iraniens ce mardi dans leur deuxième match de préparation en vue de la Coupe du Monde, en Autriche sur la pelouse de BSFZ – Arena et s’en sortent avec un match nul 1-1.

En panne d’inspiration devant les buts du portier Iranien, le Sénégal s’est contenté d’un but contre son camp pour devancer son adversaire au tableau d’affichage. Cependant, contre le cours du jeu, la formation de Carlos Queiros est parvenue à remettre les pendules à l’heure. Ce match plaisant se termine sur un nul logique.

7 changements dans son onze départ

Aliou Cissé l’avait évoqué en conférence de presse, veille de match. Il est en quête de deux équipes compétitives. D’où la raison d’opérer 7 changements par rapport à son dernier onze mis en place face à la Bolivie. D’abord dans les buts, Seny Dieng comme gardien du temple remplace Alfred Gomis. En défense Abdou Diallo est remplacé par Pape Abou Cissé qui sera en duo avec le capitaine, Kalidou Koulibaly. Sur le côté, Formose Mendy est titularisé pour la première fois avec l’équipe A du Sénégal. Tout comme, Ismaël Jacobs, placé à gauche pour ses débuts avec les Lions. Au milieu, c’est du changement total. Gana Gueye- Nampalys Mendy et Krepin Diatta sont occupent l’entrejeu sénégalais. En attaque, Ismaila Sarr et Sadio Mané respectivement à gauche et à droite, et Boulaye Dia en pointe.