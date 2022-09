Pour son dernier essai avant la Coupe du Monde, l’Equateur, troisième adversaire du Sénégal, a tenu en échec le Japon ce mardi (0-0).

La Tri poursuit avec ces certitudes (en défense) mais également ces incertitudes (en attaque). Après son match nul vierge face à l’Arabie saoudite (0-0) vendredi dernier, l’Equateur disputé sa dernière rencontre amical avant son arrivée à la Coupe du Monde ce mardi contre le Japon, à l’ESPRIT Arena de Düsseldorf, en Allemagne.

Et comme face aux Saoudiens, les Equatoriens n’ont pu faire mieux qu’un résultat nul vierge. Le capitaine Enner Valencia a manqué un penalty à la 83e minute. L’Equateur reste donc invaincu sur ses six derniers matchs tout en ayant remporté que deux victoires pour seulement trois buts marqués mais surtout un but concédé.

