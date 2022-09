Dans l’élite du football sénégalais depuis un an, Oslo Football Académie a un nouveau coach. Le Norvégien, Tor Thodesen vient d’être nommé nouveau manager général des pensionnaires de la Ligue 2 sénégalaise.

Après une première saison en Ligue 2 plus ou moins réussie mais avec des résultats en demi-teinte, Oslo Football Académie va renforcer son organigramme. Alors que le coach Aliou Mbaye et son staff poursuivront leur aventure sur le banc de la formation de l’antichambre du football sénégalais, un nouveau visage arrive dans la direction. A quelques jours du début du championnat, les Jaune et Noir ont accueilli Tor Thodesen.

Âgé de 56 ans, le technicien norvégien, titulaire de la Licence UEFA Pro, a été nommé manager général d’Oslo Football Académie. Fort d’une expérience reconnue dans l’élite du football norvégien (12 ans dans l’élite norvégienne) où il a été désigné meilleur entraîneur en 2007, Thodesen est par ailleurs le coach qui avait fait signer à Malick Mané, ancien joueur du Casa Sports, son premier contrat pro alors qu’il officiait à Sandefjord (D1 Norvège).

Une nouvelle ère s’annonce à Oslo Football Académie qui opère ainsi à une structuration inédite avec un technicien plus expérimenté au poste de Manager Général. Les ambitions s’affirment diront certains !

