Après Mandione Diagne hier, le Sénégal a encore remporté une distinction individuelle à l’issue de sa deuxième victoire. Le gardien de but Al Seyni Ndiaye est l’homme du match de la rencontre Sénégal v Afrique du Sud.

Des arrêts décisifs durant ce match, il en a fait. Mais le Sénégal a tout de même encaissé 3 buts au final face à l’Afrique du Sud. Toutefois, les Lions ont effectué un récital de buts sur la plage de South Beach Arena. Des 8 buts inscrits, le portier en a réussi 2. De quoi le démarquer durant ce match et lui permettre de remporter le titre d’homme du match.

Ce n’est pas une performance nouvelle pour le gardien sénégalais de marquer des buts. Le capitaine des Lions a remporté six fois le titre de meilleur gardien de la CAN, et même du championnat allemand en 2018. Il se lance ainsi à la conquête d’un autre trophée dans son armoire: le meilleur gardien de la Coupe COSAFA que lui et ses coéquipiers découvrent pour la première fois.

wiwsport.com