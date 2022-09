L’Équipe Nationale du Sénégal impose sa suprématie à Durban où se déroule la Coupe COSAFA. Les Lions qui avaient battu hier le Mozambique, champion en titre, les Lions se sont offerts le pays hôte (8-3).

Suite à la victoire contre le Mozambique hier, l’entraîneur expliquait le score (5-4) par une condition physique amoindrie par le long voyage. Les Lions ont sans doute eu une meilleure nuit hier. Ce matin, sur la plage de South Beach Arena, ils ont réussi une meilleure prestation.

Face au pays hôte et ses supporters qui ont fait le déplacement, les hommes de Mamadou Diallo ont été sans piqué. Ils ont réussi une bonne première période (4-2) et une seconde période où ils ont plus misé sur le jeu défensif (3-1). Le Sénégal s’est imposé sans crainte à la fin du dernier tiers même s’il y’avait encore de la place pour marquer (1-0). Le coach a fait tourner l’équipe. Issa Laye Sene s’est illustré avec un doublé en plus de celui du gardien, Mamour Diagne, Madione Diagne, Mandione Mbaye et Souleymane Coly ont chacun apporté un but.

Avec deux victoires en autant de sorties, le Sénégal est qualifié pour les demi-finales. Les Lions vont se reposer demain avant de disputer le dernier match de poule mercredi.

wiwsport.com