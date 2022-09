Au sorti d’un séminaire organisé par les commissaires de matchs de la ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), le vice-président chargé de l’organisation, Samsidine Diatta, explique le rapport des Championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, initialement prévu le 1er octobre, au 15 octobre prochain.

La première journée de championnat du Sénégal devait démarrer le 1er octobre 2022 mais elle est finalement décalée au 15 octobre.

« On s’est rendu compte qu’il y avait quelques difficultés administratives liées aux engagements, les licences. Il y a certain nombre de points administratifs qui ne sont pas encore au rendez-vous », informe Samsidine Diatta, au sorti d’un séminaire organisé par les commissaires de matchs de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP).

Le vice-président de l’organisation de la LSFP a évoqué également « l’évènement du Gamou de Tivaouane », prévu le 07 octobre. « Cela fait partie aussi. Donc, le mieux, c’est pour permettre aux gens d’être prêt pour la compétition. C’est pourquoi nous avons décidé de décaler de deux semaines. On a constaté aussi que la fin de la saison ne peut pas être perturbée par rapport à la fin initiale (le 26 mai 2023) parce que nous avons un plan B, si toutefois on ne démarre pas le 1er octobre. Un décalage de deux semaines ne pouvait pas chambouler la saison. Si on ne démarre le 15 octobre prochain, on pourra même se rattraper en milieu de semaine pour être dans les délais », poursuit-il.

Avec Stades