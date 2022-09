Sans surprise, Aliou Cissé va chambouler son équipe de départ pour le deuxième match amical de l’Equipe Nationale du Sénégal, ce mardi après, contre l’Iran.

Pour confirmer et surtout maintenir une bonne confiance. Ce mardi après-midi, à 14h30 GMT, l’Equipe Nationale du Sénégal enchaîne un second match amical, le dernier qu’elle disputera avant la Coupe du Monde, quatre jours après avoir battu la Bolivie (2-0). Sérieux et convaincants dans le jeu contre La Verde, les Lions d’Aliou Cissé affrontent l’Iran de Carlos Queiroz en Autiche.

Ce sera donc l’occasion de continuer à emmagasiner plus de confiance et d’avoir plus de certitudes, en vue de la phase finale du Mondial au Qatar qui sera entamé le 20 novembre prochain et qui verra le Sénégal débuter face aux Pays-Bas, invaincus sur leurs 15 derniers matchs. En attendant tout cela, Aliou Cissé profile le onze de départ qu’il pourrait aligner pour défier La Team Melli.

Plusieurs nouveautés dans le onze titulaire ?

Comme annoncé par Aliou Cissé, El Táctico, de très nombreux changements dans le même schéma tactique (4-3-3) sont attendus dans le onze départ du Sénégal face à cette équipe iranienne. À commencer par le poste de gardien de but avec la première sélection de Mory Diaw, qui devrait être titulaire. Ce qui signifie alors que Seny Timothy Dieng devrait attendre sur le banc des remplaçants.

Restés sur le banc contre la Bolivie, Cheikhou Kouyaté et Pape Abou Cissé devraient former l’axe central de la défense pour ainsi donner du repos au capitaine Kalidou Koulibaly, alors qu’Abdou Diallo, légèrement touché, pourrait ne pas figurer dans ce match. Sur les côtés latéraux, Formose Mendy et Ismail Jakobs sont attendus pour être titulaires respectivement à droite et gauche.

Dans l’entrejeu, à droite, Aliou Cissé devra trouver de la place à Iliman Ndiaye et composer jeunesse et expérience. Le joueur de Sheffield United est attendu pour animer ce secteur et faire la connexion avec l’attaque dans un milieu de terrain qu’il devrait former avec Nampalys Mendy et Idrissa Gueye qui, avec ses 94 sélections en Equipe Nationale, se rapproche de plus en plus du record (99).

Enfin, en attaque, Bamba Dieng aura une chance de briller avant de retourner à Marseille. Auteur d’une entrée en jeu pleine d’envie contre la Bolivie, l’attaquant de 22 ans devrait être aligné à la pointe. Pour lui servir de bons ballons, Bamba aurait à ses côtés Ismaïla Sarr, comme ailier droit et Nicolas Jackson qui, resté sur le banc contre l’Iran à l’instar d’Isma, honorerait sa première sélection à 21 ans.

La compo probable du Sénégal contre l’Iran

Diaw – F. Mendy, Kouyaté, Abou Cissé, Jakobs – I. Ndiaye, N. Mendy, I.G. Gueye – I. Sarr, B. Dieng, Jackson

