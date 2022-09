Il a goûté à sa première titularisation avec la sélection nationale du Sénégal hier face à la Bolivie, dans le cadre d’une rencontre amicale. Moustapha Name repositionné sur le flanc droit pour dépanner, a plus ou moins bien joué son rôle.

Le nouveau pensionnaire du Pafos FC en Chypre estime avoir vécu sa première titularisation avec les Lions avec beaucoup de fierté. « J’étais très content de commencer ce match en tant que titulaire. Cela faisait très longtemps que j’attendais que ce jour arrive. Je tenais aussi à remercier mes coéquipiers qui m’ont tous mis à l’aise. Mais, ce n’est pas une fin en soi, il faut que je continue à bosser et donner le meilleur de moi-même .Nous sommes contents d’avoir remporté la victoire face à un adversaire agressif, qui a mis de l’engagement. C’était à nous de mettre les ingrédients et faire ce qu’il fallait pour faire la différence », a déclaré le milieu de terrain au micro de DakarActu.

Pourtant, le joueur de 27 ans n’évoluait pas à son poste habituel. Il a été placé à droite de la défense pour pallier les absences. Ce qui est loin d’être une surprise pour le joueur. “Ce n’est pas juste cette semaine, cela fait longtemps, plus d’un an que je me prépare à jouer au poste de latéral droit. Avec le coach, en sélection nationale je m’entraîne beaucoup à ce poste. Je peux dire que même lors de la dernière CAN j’y étais comme latéral droit. Donc ce n’est pas nouveau pour moi… »