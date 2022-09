Le capitaine des Lions du Sénégal a livré sa réaction a chaud, dans la zone mixte du stade de La source d’Orléans, à l’issue de la rencontre amicale de ce samedi, entre le Sénégal et la Bolivie (0-2.)

Pour Koulibaly tout n’a pas été bon dans ce match car après une première mi-temps abouti, ses partenaires et lui ont un peu levé le pied.

« On a eu un petit relâchement mais c’est bien qu’on n’ait pas pris de but. Souvent quand il y a des relâchements comme ça, on prend des buts donc c’est bien qu’on n’ait gardé notre solidité. On va travailler sur ça parce qu’en deuxième mi-temps, on a mis moins d’intensité peut-être à cause de la fatigue. On a beaucoup donné en première mi-temps, on a eu beaucoup d’actions… On est sur le bon chemin, on continue de bien travailler pour préparer cette coupe du monde », lit-on sur Dakaractu.

wiwsport.com