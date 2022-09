Désormais dans l’attelage technique de la sélection nationale dirigée par Aliou Cissé, le double ballon africain, El Hadji Ousseynou est actuellement en France à Orléans avec la délégation sénégalaise pour les besoins des matchs de préparation pour la prochaine Coupe du monde qui se jouera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Le Sénégal jouera sa troisième phase finale après celle de 2002 et 2019.

20 ans après la première qualification du Sénégal, l’ancien international, l’un des artisans du parcours honorifique des Lions au mondial de 2002, quart de finaliste, garde toujours en mémoire les moments les plus importants de leur campagne à Séoul.

Le double ballon africain dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la fédération sénégalaise de football, est revenu en large sur sa seule et unique participation en Coupe du Monde de sa carrière. L’ancien joueur de Bolton, n’a pas manqué de souligner certaines anecdotes qui selon lui ont forgé les hommes de Bruno Metsu tout au long de leur parcours.

« On est venu en étant petit mais on est reparti en étant trés grand », #VecuDeLion avec l’ancien international sénégalais et double ballon d’or africain El Hadji Ousseynou Diouf. (1/8) 👇 pic.twitter.com/Rkt6cusLcS

