Le sélectionneur bolivien est revenu sur la défaite (0-2) de son équipe face au Sénégal, ce samedi 24 septembre à Orléans.

Qu’est-ce qui n’a pas marché selon dans ce match ?

On a beaucoup parlé entre équipe et nous avions une stratégie de comment affronter le Sénégal. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné comme on l’aurait souhaité. Le fait d’avoir encaissé très tôt nous a mis plus en difficulté. Nous savions que le Sénégal, avec la qualité de ses joueurs, allait mettre la pression dès l’entame du match.

Mais lorsqu’on a réussi à trouver nos repères sur le terrain, on s’est généré de situations de buts. Les buts concédés sont venus de nos propres erreurs. Evidemment, on n’est pas content avec ce résultat, mais nous avions en face une équipe de très haut niveau et qui s’est qualifiée à la Coupe du Monde.

Pensez-vous que la Bolivie a joué contre une meilleure équipe qu’elle ?

La supériorité du Sénégal a été évidente au début du match. On savait qu’ils allaient essayer de marquer dès les premières minutes, notamment avec l’aide du public. Néanmoins, on est conscient que le premier but vient d’une erreur de relance de notre part.

Après, on s’est améliorés au bout de la 20e minute. Certes, on n’a pas eu beaucoup d’occasions, mais on en a quand même eu. Le Sénégal se prépare à une Coupe du Monde alors que nous, nous entamons un nouveau processus avec une équipe jeune pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde.

La Bolivie n’a pas semblé au niveau sur la pression… Pensez-vous que vos déclarations avant le match vous ont porté préjudice ?

Je pense qu’on a obligé le Sénégal à commettre plusieurs erreurs, mais chaque sélection a ses caractéristiques. Comme je l’ai déjà dit, on a pris des buts à cause de nos propres erreurs. Ce sont des actions qui n’ont pas été proprement créées par le Sénégal. On respecte beaucoup le fait que le Sénégal a des joueurs de classe mondiale et qui évoluent dans les meilleurs Championnats. Mais il faut reconnaître qu’on a montré de belles choses avec le ballon.

Etes-vous satisfait du résultat face à une telle équipe ?

On n’est jamais satisfait avec une défaite, c’est impossible. Et encore plus avec la manière dont on a concédé les buts. Mais nous savons apprendre et s’améliorer pour le futur.

