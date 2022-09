Sadio Mane et Boulaye Dia permettent à l’équipe nationale du Sénégal de s’imposer ce soir, sur la pelouse de la Source à Orléans en France, pour son premier match de préparation pour le prochain Mondial 2022 au Qatar.

L’équipe nationale masculine du Sénégal n’a pas tremblé face à la Bolivie qu’elle a dominé au score (2-0) et de manière plus prononcée sur la pelouse de la Source, ce samedi. Deux buts de ses attaquants Boulaye Dia (3’) et Sadio Mane (44’) lui ont permis de remporter son premier match de préparation.

Un onze de départ changé

Malgré son choix de rester fidèle sur son système en 4-3-3, Aliou Cissé a tout de même opéré plusieurs changements dans son 11 de départ. D’abord dans buts avec la titularisation d’Alfred Gomis, à la place Seny Dieng avait été annoncé suite à la blessure du rempart numéro un des Lions, Édouard Mendy. Moustapha Name pour la première fois a été classé sur le flanc droit, Ballo Touré à gauche, mais la charnière centrale n’a pas changé, elle est occupée par le duo Koulibaly – Abdou Diallo. Le grand changement a été noté au milieu de terrain avec le trio Pape Matar Sarr- Pathe Ciss – Pape Alassane Gueye. Une première pour le néo-Lion qui par la même occasion honore sa première convocation. En attaque, Krepin Diatta fait son retour dans le onze après plusieurs mois d’absence, Boulaye Dia et Sadio Mané complètent le trio d’attaque.

Film

Dans un stade plein à craquer, le Sénégal a assumé pleinement son statut de champion d’Afrique dès l’entame de cette rencontre. Face à la l’équipe bolivienne visiblement moins inspirée, les joueurs d’Aliou Cissé ont très vite ouvert le score. C’est Boulaye Dia qui sur une récupération de Pathé Ciss, contrôle avant d’enchaîner avec une frappe qui n’a laissé aucune chance au portier adverse. Le Sénégal monte au créneau, affiche ses ambitions et domine les premières minutes de cette partie. Le duo Sadio Mane – Boulaye Dia, le plus en vue, multiplie les combinaisons mais en panne d’idées dans les dernières actions (13’ et 18’). La frappe osée de Pathé Ciss, déviée par le gardien bolivien et la tentative de Krepin Diatta qui a frôlé la lucarne du portier confirment de bon début de match des Lions. Ils réussissent à corser l’addition juste avant la pause sur un penalty provoqué et exécuté par le Bavarois, Sadio Mane.

Cueillis à froid par les Lions lors de la première période, les Boliviens tentent de déjouer les plans de Cissé dès le début de la seconde mi-temps. Mais c’est sans compter sur le duo central bien en place et un milieu de terrain rassurant. Le sélectionneur lance Nampalys Mendy et Gana Gueye au milieu, Bamba Dieng et Demba Seck en attaque. L’équipe sénégalaise perd la maîtrise du match au profil de la Bolivie qui n’a pas pu trouver suffisamment de ressources pour tromper la vigilance d’Alfred Gomis. Le match se termine sur une belle victoire des Lions (2-0). Un premier test donc réussi pour la bande à Sadio Mané qui affrontera l’Iran mardi prochain en Autriche, toujours dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde.

