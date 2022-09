La composition des Lions pour affronter la Bolivie, ce samedi (17h00 GMT), est tombée. Pathé Ciss honorera sa première sélection tandis que Moustapha Name sera titulaire pour la première fois en Equipe Nationale et le fera au poste de… latéral droit.

Ce samedi, l’Equipe Nationale du Sénégal commence sa route vers la Coupe du Monde au Qatar en affrontant la Bolivie au Stade de La Source d’Orléans. Et ce sera un match amical, soit ce genre de rencontre sans réel enjeu mais qui te permettent de voir ou revoir certaines choses avant le début d’une compétition importante. Justement, c’est pour ça que la composition officielle du sélectionneur était très attendue.

Comme attendu, Aliou Cissé reste sur un système en 4-3-3, celui avec lequel il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations puis validé la qualification à la Coupe du Monde. En conférence de presse ce vendredi, El Táctico avait laissé entendre la volonté de faire revenir le 5-3-2. Mais ce schéma tactique, qui n’a pas souvent réussi aux Lions, va devoir attendre, peut-être jusqu’à une certaine période dans cette rencontre ou contre l’Iran mardi prochain.

Sur le choix des hommes pour animer ce 4-3-3, c’est là où il y a quelques surprises. Pressenti comme titulaire, Seny Dieng démarrera sur le banc et laisse la place à Alfred Gomis. En revanche, Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo seront dans l’axe central de la défense et Fodé Ballo-Touré au poste d’arrière gauche. Pour compléter, Aliou Cissé a choisi Moustapha Name. Le milieu de terrain du Pafos FC connaîtra sa première titularisation en sélection en jouant latéral droit.

Dans le milieu de terrain, Pathé Ciss (27 ans) va connaître sa première sélection en Bleu dans la peau d’un titulaire. Auteur de bonnes performances en club mais jusque-là jamais convoqué, le joueur du Rayo Vallecano va donc être directement lancé dans le grand bain, alors qu’il jouera au poste de milieu défensif. Et pour l’accompagner, Pape Matar Sarr, titulaire pour la troisième fois consécutive en sélection, et Pape Gueye feront l’affaire.

Enfin, en attaque, Krépin Diatta, qui fait son grand retour, animera le couloir droit, comme Sadio Mané sera appelé à le faire à gauche. Seul au monde, Boulaye Dia occupera la pointe de l’attaque.

Le onze officiel des Lions contre la Bolivie

Alfred Gomis – Name, Koulibaly, Diallo, Ballo-Touré – P. M. Sarr, P. Ciss, P. Gueye – Diatta, Dia, Mané

wiwsport.com