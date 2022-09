Ce samedi, l’Equipe Nationale du Sénégal entame sa préparation pour la Coupe du Monde par un duel contre la Bolivie au Stade de La Source, à Orléans. Cette rencontre amicale débutera à 17h00 GMT, soit 19h00 heure locale.

Pour leur avant-dernier virage avant la phase finale de la Coupe du Monde, les Lions du Sénégal font descente sur France, plus précisément à Orléans. Ce samedi, les hommes d’Aliou Cissé défient la Bolivie au Stade de La Source. Cette rencontre amicale s’inscrit justement dans le cadre de la préparation pour le Mondial qui donnera son coup d’envoi le 20 novembre prochain, un jour avant l’entrée en lice du Sénégal.

La RTS en parfum de Coupe du Monde

Programmée dans une enceinte annoncée à guichet fermé, cette rencontre entre La Verde et Lions donnera son coup d’envoi à 19h00 à Orléans. Notez bien donc 17h00 heure sénégalaise. Et pour la suivre, la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), qui a annoncé avoir acquis les droits de retransmis de la Coupe du Monde, restera fidèle à ses abonnés et au peuple et diffusera donc le match sur ses différents canaux.

