Après la victoire en amical contre la Bolivie (2-0), le sélectionneur des Lions a été questionné sur la forte ferveur des supporters de l’Equipe Nationale du Sénégal, venus nombreux à Orléans ce samedi.

Aliou Cissé parle des supporters après la victoire contre la Bolivie (2-0) :

« Il y a quelque chose qui est en train de naître autour de cette équipe. Beaucoup de nos concitoyens et compatriotes, que ce soit ceux du pays ou à l’étranger, s’identifient à cette Equipe Nationale. Cela nous fait plaisir. Nous jouons pour eux et on pense à eux à chaque fois qu’on rentre sur un terrain. Je pense qu’il y aurait aussi beaucoup de Sénégalais si le match se déroulait au Parc des Princes. J’ai envie de dire que notre Sénégal n’a pas de frontières. C’est ça le slogan. Partout où on est, c’est au Sénégal. Même si on allait jouer en Afghanistan, les Sénégalais seront présents là-bas. Notre Sénégal commence à Dakar et se termine partout dans le monde. »

wiwsport.com