Dans la salle de réunion de l’Arène nationale, ce jeudi 23 Septembre 2022, le CNG a bel et bien fait face à des acteurs de la lutte, en particulier ceux de la lutte avec frappe. Et l’occasion a été saisie par Bira Sène et son équipe pour faire connaître les nouvelles mesures prises pour l’exercice 2022-2023.