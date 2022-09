Avec une nouvelle victoire acquise ce jeudi soir en Pologne (0-2), les Pays-Bas font un grand pas vers le Final Four de la Ligue des Nations. Mais les Oranje s’inquiètent pour Memphis Depay, sorti sur blessure, tout comme Teun Koopmeiners.

Premiers adversaires du Sénégal à la Coupe du Monde, les Pays-Bas semblent-ils actuellement intraitables ? Invaincus depuis leur défaite en huitième de finale du dernier Euro face à la République Tchèque (0-2), les Néerlandais enchaînent un quatorzième match sans défaite et entament de la plus belle des manières les dernières semaines avant le Mondial.

C’est la Pologne de Robert Lewandowski qui a subi la grande et insatiable forme des hommes de Louis van Gaal. En déplacement à Varsovie, le capitaine Virgil van Dijk et ses partenaires l’ont emporté sur la marque de 2 à 0. Dominateurs et hyper efficaces, les Pays-Bas ont acquis ce succès en deux temps grâce aux réalisations de Gody Gakpo (14e) et Steven Bergwijn (60e).

Avec cette victoire, les Oranje gardent la tête du Groupe de la League A avec trois points d’avance sur la Belgique. Ils joueront la qualification au Final Four de Ligue des Nations ce dimanche face aux Diables Rouges. Mais les Néerlandais pourraient faire sans Teun Koopmeiners et Memphis Depay, sortis sur blessure respectivement à la 6e et 52e minute.

