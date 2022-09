Auteurs d’une très bonne première période, les Lionceaux sont logiquement devant à la pause dans ce match amical contre le Maroc.

Le nouvel attaquant du CFR Cluj Ibrahima Mandefu a débloqué la situation en fin de première période. Après un dégagement du gardien marocain, Mamadou Lamine Camara de la RS Berkane repousse de la tête et fait filer le ballon vers l’ancien joueur de Lille et d’Amiens. Ce dernier excentre son action avant de tromper le gardien adverse avec une frappe au second poteau.

