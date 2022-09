À une semaine de la traversée annuelle Dakar Gorée, la Fédération sénégalaise de Natation et de Sauvetage (FSNS) a organisé, hier dimanche, des compétitions en eau libre dans le circuit plage Lagon Anse Bernard. Au terme de la course, Aïssatou Ndiaye (CNRAM) et Ousseynou Diop sont arrivés en tête sur les deux tableaux.