Le regroupement des Lions en vue de la préparation des matchs amicaux de ce mois de septembre démarre aujourd’hui à Orléans. Aliou Cissé fera une mise à jour de sa liste de 29 joueurs.

Vendredi passé, le technicien faisait part des noms des joueurs convoqués pour entamer la préparation de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le technicien avait annoncé une liste avec beaucoup « d’incertitudes ». En effet, des joueurs blessés sont convoqués.

Il s’agit du défenseur central de Nottingham Forest Moussa Niakhaté. Il est touché à l’ischio et absent depuis 6 matchs. L’attaquant Ismaila Sarr aussi souffre à la cheville et est absent de la rencontre du week-end. Alors qu’il souffrait d’une blessure musculaire, Youssouf Sabaly était aussi absent lors du match d’hier. Finalement, c’est Noah Fadiga qui s’est ajouté à la liste des blessés. Édouard Mendy n’a toujours pas repris la compétition alors qu’il a été touché au genou, il n’a pas disputé les 3 derniers matchs de Chelsea. En plus de ces joueurs qui semblent inaptes à jouer, une autre incertitude. Celle de Keita Baldé Diao qui est impliqué dans une histoire de dopage. D’ailleurs, le sélectionneur national a fait appel à l’attaquant Habib Diallo pour remplacer ce dernier.

