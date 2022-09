Comme beaucoup pouvaient s’y attendre, Pathé Ismaël Ciss a été appelé en Equipe Nationale du Sénégal ce vendredi par Aliou Cissé. Une récompense pour celui qui a toujours su garder un bon niveau de compétition dans des clubs à bas standing.

C’est l’homme que presque tout le monde attendait de la dernière liste d’Aliou Cissé avant la Coupe du Monde. À 28 ans, Pathé Ismaël Ciss a été appelé pour la première fois de sa carrière pour rejoindre le rassemblement des Lions en vue des matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre à Orléans) et l’Iran (27 septembre en Slovaquie). Une convocation sans discussion puisqu’elle est méritée pour le géant milieu de terrain qui s’est imposé dans tous ses clubs.

Parce que s’il fait partie des éléments indiscutables du Rayo Vallecano cette saison, Pathé Ciss a eu un beau parcours avant d’atterrir à Vallecas. Après avoir fait sa formation à l’Académie Diambars, il a débarqué en Europe, plus précisément dans le club portugais de l’União Madeira. Une arrivée dans le monde professionnel qui passe bien pour lui puisqu’il a été incontournable lors de sa première saison en jouant 30 matchs de D2 portugaise pour 2 buts et une passe décisive.

Suffisant pour taper dans le viseur du FC Famalicão, qui le recrute en prêt pour la saison 2018-2019. Sous les ordres de Sérgio Vieira, Pathé Ciss devient de plus en plus l’un des meilleurs joueurs du Championnat de Deuxième Division de Portugal. Il excelle de ses qualités et dispute 28 matchs, marquant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Il est donc l’un des principaux artisans de la montée en D2 du Portugal.

La saison d’après, Pathé Ciss, toujours appartenant à l’União Madeira, débarque en Espagne du côté de la Fuenlabrada sous la forme d’un prêt, et doit encore évoluer en Deuxième Division. Dans le sud de Madrid, il remet ça en deux saisons avec 53 matchs pour 6 buts et deux passes décisives. Mais il découvrira enfin un Championnat d’élite, à 27 ans, avec la Rayo Vallecano qui, promu en Liga, lui offre un contrat de 4 ans.

Sans être inamovible dans le onze de départ d’Andoni Iraola, Pathé Ciss réalise une bonne première saison en Liga (31 matchs, 2 buts, 1 passe décisive). Mais c’est surtout en tout début de l’exercice en cours qu’il va éblouir tout le monde. Titularisé lors de la première journée contre le FC Barcelone, il réalise un match XXL dans l’entrejeu d’un Rayo qui tient un 0-0 au Camp Nou. Une promesse qu’il confirmera quelques jours plus tard.

Reconduit dans le onze de départ d’Iraola pour affronter une autre équipe de Barcelone, l’Espanyol, l’ancien de Diambars livre une performance qui n’a laissé personne indifférent, même en ayant joué 75 minutes en tant que défenseur central. Il participe à la victoire des siens (2-0) en inscrivant le dernier but. De quoi taper dans l’œil d’Aliou Cissé qui l’appel en septembre. Désormais, à lui de répondre aux attentes avec de bonnes prestations qui l’emmèneront peut-être à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.

