Ce vendredi, Aliou Cissé a rendu publique une liste de 26 joueurs pour le prochain rassemblement des Lions. Révélation en ce début de saison à Villarreal, Nicolas Jackson fait partie pour la première fois du groupe.

C’est l’une des belles nouveautés à quelques mois de la Coupe du Monde. L’ancien joueur du Casa Sports, parti seulement de son club formateur il y a trois ans, vient d’être appelé pour la toute première fois en Equipe Nationale du Sénégal. À 21 ans, le natif de Banjul, qui n’est pas énormément connu dans les sélections jeunes, va découvrir La Tanière. Une juste récompense pour lui au vu de ses récentes performances.

Depuis son arrivée en Espagne, Nicolas Jackson ne cesse de franchir des paliers. D’abord prêté au CD Mirandés pour sa première saison, il y a laissé de bonnes impressions en jouant 17 matchs, dont 16 en Deuxième Division espagnole, marqué un but et délivré une passe décisive. De retour à Villarreal pour l’exercice 2020-2021, il se montrera à son avantage notamment avec la filiale des vainqueurs de la Ligue Europa en 2021.

Jackson devient un incontournable dans le onze de départ de Miguel Álvarez et est l’un des grands acteurs de la montée de Villarreal B en Deuxième Division en marquant 7 buts et délivrant 8 passes décisives en Primera División RFEF, dont un doublé en finale de Play-offs contre le Gimnàstic de Tarragone. Régulier aux entraînements de l’équipe première, il fait ses débuts sous les ordres d’Unai Emery au cours de la même saison.

Mais aujourd’hui, nul doute que Nicolas Jackson a été récompensé de son bon début de saison, alors qu’il est devenu il y a seulement quelques semaines un joueur à part entière de l’équipe première de Villarreal. D’abord étincelant durant la préparation estivale (2 buts et 3 passes décisives en 5 matchs), il n’a pas baissé le pied lors du premier match officiel de la saison puisque c’est lui qui marque le premier but de l’exercice pour Villarreal.

Un atout non négligeable pour l’attaque d’Aliou Cissé

Évidemment, Nicolas Jackson profite de la méforme de certains cadres d’Aliou Cissé ou encore des absences de Famara Diédhiou et Demba Seck, qui n’a pas été retenu, pour accrocher une place dans l’Equipe Nationale. Cependant, nul doute que son talent et ses qualités ont fait parler à sa faveur. Capable de jouer dans tous les postes offensifs, Nico est doté d’une excellente détente et d’une grosse pointe de vitesse, un joueur complet qui peut encore progresser dans la finition.

Ainsi, il aura l’occasion de montrer l’étendue de son talent contre la Bolivie et l’Iran pour gagner des points auprès d’Aliou Cissé et, potentiellement, espérer acquérir un précieux sésame pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La concurrence est féroce dans le secteur offensif de l’Equipe Nationale, Nicolas Jackson ne voudra donc pas laisser filer l’opportunité.

wiwsport.com