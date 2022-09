C’est bien avec l’équipe nationale du Sénégal que Moussa Niakhaté fera sa carrière internationale. Sa récente déclaration manifestant « son choix du cœur » de jouer pour les Lions n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Le défenseur de Nottingham Forest est l’un des nouveaux dans la Tanière.

Onze fois sélectionné en Espoirs, autant (11) avec la France des U19 et U20, le défenseur central de 26 ans évoluera désormais avec le Sénégal. Moussa Niakhate, défenseur polyvalent, capable de jouer sur les deux flancs, fait partie de 7 nouveaux joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé pour les besoins des deux matchs amicaux du Sénégal face à l’Iran et contre la Bolivie en marge de la préparation pour le mondial 2022 au Qatar.

Le moins qu’on puisse dire est que Moussa Niakhaté n’a pas choisi de représenter les couleurs du Sénégal par défaut. Le défenseur né et a grandi en France a rêvé de jouer pour son pays d’origine.« Je peux simplement dire que c’est le choix du cœur. C’est ce qui m’anime, c’est la façon dont je vois les choses. Ce serait hypocrite pour moi d’attendre et d’être opportuniste. J’ai choisi et je vais privilégier mon cœur », avait déclaré le défenseur qui a pourtant été présélectionné, après une saison convaincante, par l’équipe de France pour les quatre matchs de Ligue des nations en juin dernier.

Parcours

Natif de Roubaix, Niakhaté a connu 5 clubs en catégorie junior. Tous en France, de 2002 à 2014, passant par Lille, Boulogne ou encore Valenciennes, Moussa Niakhate avait signé son premier contrat professionnel en faveur du Valenciennes FC, pour une durée de trois ans en 2015. Il réussit à s’imposer dans l’effectif de Faruk Hadžibegić qui en fait l’un des joueurs principaux de son « onze de départ » lors de la saison 2016-2017. Il rejoint l’exercice suivant le FC Metz avec qui il a disputé 38 matchs en une saison avant de s’envoler pour l’Allemand. Là-bas, le défenseur s’engage avec Mayence en 2018. Il expose son talent, gagne en maturité et porte le brassard de capitaine de la formation allemande, pendant quatre saisons.

Comme guide, il dispute 30 matches de Bundesliga en 2021-22, aidant Mayence à terminer huitième au classement final. Il a compté 135 matchs avec l’équipe allemande depuis son arrivée de FC Metz avant de changer de pays pour rejoindre l’Angleterre. Au Royaume Uni, Moussa Niakhate découvre le championnat le plus révélé au monde, la Premier League, sous les couleurs du promu, Nottingham Forest. Il s’engage avec la formation anglaise pour les trois prochaines saisons, avec une année supplémentaire en option. Cependant, après seulement deux matchs disputés avec son nouveau club, il se blesse aux ischio-jambiers. Cette blessure devrait le tenir à l’écart pendant deux mois, mais les nouvelles rassurantes à son sujet portent à croire que le néo-Lion retrouvera les pelouses plus tôt que prévu. « Cela fait un bon bout de temps qu’on parle de lui. Je crois que le moment était venu de le faire venir. C’est un garçon qui est blessé et nous espérons que ce week-end-là, il jouera. Il fera partie de ces joueurs dont on fera le point, lundi, pour voir s’ils pourront faire partie de ce stage-là ou pas », a déclaré Aliou Cissé ce matin à l’occasion de la cérémonie de publication de sa liste.

wiwsport.com