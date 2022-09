Pour le dernier rassemblement de l’Equipe Nationale du Sénégal avant la Coupe du Monde, Aliou Cissé a publié une liste ce vendredi. Malgré l’élargissement de celle-ci (29 joueurs), Habib Diallo n’y figure pas.

Ce vendredi 16 septembre, Aliou Cissé a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’Equipe Nationale du Sénégal. Six nouveaux joueurs intègrent La Tanière. Il s’agit de Mory Diaw, Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté, Pathé Ciss, Noah Fadiga et Nicolas Jackson. Mais, comme toujours et même si le sélectionneur a voulu se dédouaner, cette liste peut être critiquée pour des choix très discutables.

À cette occasion, jetez un petit œil sur l’attaque pour voir qu’il vous sera impossible de retrouver une trace d’un joueur comme Habib Diallo. Sans doute, la décision la plus incompréhensible d’entre tant d’autres. Après une bonne saison dernière (12 buts, 2 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues), l’attaquant du RC Strasbourg a tant bien que mal entamé l’exercice 2022-2023.

En sept matchs cette saison, le joueur de 27 ans a marqué 2 buts. Évidemment, un ratio assez faible pour un attaquant. Mais cela nous laisse l’occasion de revoir les statistiques des attaquants convoqués par Aliou Cissé mais surtout leur temps de jeu. Critiqué par les supporters du Spartak Moscou pour son état de forme à son arrivée, Keïta Baldé, par exemple, n’a eu que 38 minutes cette saison.

De son côté, la situation de Bamba Dieng n’est plus à réécrire, alors que Demba Seck grignote également du temps jeu. Tout le contraire pour Habib Diallo. Sur ses 7 matchs en Ligue 1, l’ancien joueur du FC Metz a été titulaire à six reprises. Son inefficacité peut jouer en sa défaveur, mais il n’est pas le seul à Strasbourg qui se mord la langue dans la secteur offensif (5 buts au total pour l’équipe).

Néanmoins, pour Habib Diallo, la chance de voir le Qatar ne devrait pas se perdre, bien que son absence dans cette dernière liste soit difficile d’expliquer. Sous les ordres de Julian Stéphan, le Champion d’Afrique aux 14 sélections pour deux buts va sans doute redoubler d’effort. À commencer par retrouver une meilleure efficace, ce qui serait déjà bénéfique à Strasbourg, encore sans victoire cette saison.

wiwsport.com