En marge des matchs amicaux en septembre contre la Bolivie et l’Iran, Aliou Cissé a dévoilé la liste de l’Equipe Nationale du Sénégal pour ces deux rencontres avec plusieurs surprises.

Elle était très attendue, pour de nombreuses raisons, la dernière liste de l’Equipe Nationale du Sénégal avant la Coupe du Monde a été rendue publique par Aliou Cissé ce vendredi 16 septembre 2022. En manque de temps de jeu en club, ces joueurs comme Bamba Dieng ou encore Pape Matar Sarr ont été appelés. Ce qui n’est pas le cas pour Saliou Ciss, qui fait les frais de son statut de joueur sans club.

L’attaquant de Villarreal et ancien du Casa Sports Nicolas Jackson (21 ans) est, lui, convoqué pour la première fois. C’est également le cas pour le milieu de terrain du Rayo Vallecano Pathé Ismaël Ciss (28 ans), jeune frère du Champion d’Afrique Saliou, le gardien de Clermont Foot Mory Diaw (29 ans), le latéral gauche de l’AS Monaco Ismail Jakobs (23 ans) et le latéral droit du Stade Brestois Noah Fadiga (22 ans), fils de l’ancien stratège des Lions Khalilou, et Moussa Niakhaté.

wiwsport.com