Le défenseur d’Amiens SC va enfin pouvoir honorer sa véritable première convocation en Equipe Nationale du Sénégal.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et voilà comment Formose Mendy débarque enfin en Equipe Nationale du Sénégal. Avec la longue blessure de Bouna Sarr et la méforme physique de Youssouf Sabaly, Aliou Cissé se devait de faire venir un renfort au poste de latéral droit. Et c’est le joueur de l’Amiens Sporting Club qui a été convoqué par le sélectionneur des Lions.

En appelant l’ancien joueur de l’Académie Foot Darou Salam, qui est également capable d’évoluer dans l’axe de la défense centrale, Aliou Cissé apporte du sang neuf à un groupe tout aussi bonnement fourni. Auteur de solides performances avec Amiens, Formose Mendy (21 ans) avait déjà été appelé en renfort en novembre 2020, sans avoir réussi à honorer sa première sélection.

Cette fois-ci, l’ancien international U20 semble bien parti pour goûter à ses premières minutes avec les Lions A. En l’absence de Bouna Sarr, il est aujourd’hui l’unique latéral droit de métier dans La Tanière. Il pourrait donc apparaître contre la Bolivie ou encore face à l’Iran Ce sera l’occasion pour lui de faire valoir ses qualités pour espérer gagner une place pour la Coupe du Monde.

wiwsport.com