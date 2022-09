En préparation pour sa 3e participation à la Coupe du Monde, les Lions n’auront pas l’occasion de communier avec leurs supporters pour une dernière fois. Le regroupement démarre ce lundi 19 août à Orleans et les deux matchs amicaux pour le moment se disputeront à l’étranger.

« Je ne suis pas frustré. On aurait aimé faire ce « taggato » devant notre public avec un match à Dakar. Mais la réalité est autre. Cette coupe du monde se joue au mois de novembre, l’Europa Ligue aussi nous pénalise pratiquement. Et beaucoup d’équipes ne voudraient pas faire tous ces déplacements, d’Asie en Europe ou en Afrique. C’est très compliqué. Nous nous contenterons de ce que nous avons » a fait savoir Aliou Cissé interpellé sur la question. Le Sénégal jouera ses matchs amicaux en France et Autriche. Pour le reste de la préparation, ce sera sans doute la cérémonie de la remise du drapeau qui est noté pour l’étape au Sénégal.

Pour Aliou Cissé, les supporters Sénégalais qui se trouvent à l’étranger doivent venir massivement au stade durant les matchs amicaux pour soutenir les Lions. « Il y a un engouement pour cette équipe nationale, c’est le moment de le montrer. Que ce soit au Sénégal, en France à Orleans, c’est de faire un appel aux Sénégalais partout où ils sont. Être derrière cette équipe, ce n’est pas seulement être derrière son écran c’est se déplacer et trouver les moyens pour venir supporter l’équipe nationale du Sénégal ».

Lors de la dernière coupe du monde, on a eu cette frustration-là. On a joué la Pologne sur un stade de 50000 places, il y avait 30000 Polonais et peut-être 1000 ou 2000 Sénégalais. Je fais un appel pour que tout le monde se mobilise pour la soutenir les Lions à la Coupe du monde. Pour pousser cette équipe, il faut que tout le monde se mobilise.

wiwsport.com