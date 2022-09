Après neuf matchs sans marquer, Moussa Djitté retrouve le chemin des filets avec Austin FC au bout d’un incroyable récital livré contre le Real Salt Lake.

Le deuxième saison de Moussa Djitté en Major League Soccer n’a pas été de tout repos mais il est entrain de la finir d’une manière retentissante. Arrivé l’été 2021 en provenance de Grenoble, l’attaquant sénégalais de 22 ans n’a disputé que des bouts de match cette saison (14 matchs pour une titularisation). La faute à ses performances en dents de scie depuis qu’il a débarqué dans l’état du Texas.

Mais à trois journées de la fin de la saison de MLS version 2022, l’ancien joueur de Niarry Tally vient sans doute se créer un meilleur tournant. Muet depuis le 23 mai, Djitté a mis fin à cette longue disette. d’un réveil brutal. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il s’est distingué contre le Real Salt Lake en marquant un triplé en seconde période devant les nombreux supporters venus voir leur équipe au Q2 Stadium.

Rentré à la 58e minute, Djitté n’a pas mis du temps pour changer le cours de la rencontre en ouvrant le score dans l’heure de jeu. Sur un amour de centre extérieur du pied de Diego Fagúndez, il s’est offert une superbe reprise du pied droit. À la réception d’un ballon mal dégagé par un adversaire, il aggrave la marque en fusillant le gardien du Real Salt Lake à la 76e minute. Toujours du pied droit.

Puis quelques instants plus tard, à la 80e, Djitté récidive en concluant parfaitement une contre-attaque d’Austin. Lui et ses coéqupiers finissent par s’imposer sur la marque de 3 à 0 pour ainsi remonter à la quatrième place du classement. Une soirée plus que parfaite pour l’attaquant sénégalais de 22 ans qui compte désormais quatre buts en Major League Soccer cette saison.

Mucho history, más VERDE. pic.twitter.com/g3Z6hgbLhc — x – Austin FC (@AustinFC) September 15, 2022

