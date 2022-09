Libre de tout contrat depuis quelques mois, Sidy Sarr va poursuivre sa carrière en Première Division du Portugal.

Libre comme l’air depuis la résiliation de son contrat à Nîmes en juin dernier, Sidy Sarr s’apprête à renfiler les crampons, quelques semaines après le début officiel de la saison. Le milieu de terrain sénégalais s’est engagé du côté du GD Chaves, actuel huitième de la Première Division portugaise.

La durée du contrat de l’ancien joueur de Mbour Petite-Cote est d’un an. Un contrat à court terme donc qui doit permettre à Sidy Sarr (26 ans, 6 sélections avec le Sénégal et 2 buts) de relancer sa carrière après ses passages à Courtrai, Châteauroux, Lorient et bien évidemment Nîmes Olympique.

SIDY SARR É REFORÇO ✍🏻 Médio defensivo, de 26 anos, reforça o meio campo transmontano. Desejamos a Sidy Sarr os maiores sucessos ao serviço do nosso emblema. Bem-vindo, Sarr! 🇸🇳 #valentestransmontanos pic.twitter.com/QMYW4Epyxy — Grupo Desportivo de Chaves (@gdchaves1949) September 15, 2022

wiwsport.com