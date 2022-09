Sans se montrer clinquant, Villarreal revient avec trois points de son déplacement en Israël, jeudi soir, en s’imposant contre le Hapoël Beer-Shev’a (2-1). Nicolas Jackson a été auteur d’une bonne entrée.

Villarreal a tremblé mais il a assuré l’essentiel. Lors de la 2e journée de Ligue Europa, le Sous-Marin Jaune se déplaçait en Israël sur la pelouse du Hapoël Beer-Shev’a. Les hommes d’Unai Emery ressortent vainqueur de cette rencontre sur la marque de 2 à 1 et prennent trois points d’avance sur Lech Poznań, 2e du groupe après sa victoire contre l’Austria Vienne.

Au Toto Turner Stadium, Villarreal a longtemps cru tomber dans un traquenard. Les Espagnols ont beaucoup souffert en première période et se sont contentés d’un penalty transformé par José Luis Morales (28e). Les choses ont mieux fonctionné dans le second acte, et si Rotel Hatuel a égalisé pour Hapoel, Villarreal n’a pas mis du temps pour reprendre définitivement l’avantage.

Il a su trouver plus d’espace pour marquer à nouveau par l’intermédiaire d’Alex Baena (67e). L’entrée en jeu de Nicolas Jackson a notamment pu permettre d’accélérer. Très remuant, l’attaquant sénégalais pensait même avoir réussi à délivrer une superbe passe décisive à Arnaut Danjuma dans les 5 dernières minutes, mais c’était sans compter sur la rentrée catastrophique du Néerlandais.

#UECL | 1-2 ⏱ 90'+6' | ¡Final en el Turner Stadium! ¡Importantísimo triunfo para el Submarino ante un combativo Hapoel con goles de @jose1987morales de penalti y un golazo de @alexbbaena! ¡Seguimos líderes y a por la siguiente, groguets 💪! ¡𝐕𝐀𝐀𝐀𝐀𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐒! pic.twitter.com/I7iFWuAz1g — Villarreal CF (@VillarrealCF) September 15, 2022

