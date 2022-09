À seulement 20 ans, Rassoul Ndiaye a décidé de jouer pour le Sénégal. Le milieu de terrain du FC Sochaux justifie ce choix qui n’arrive pas toujours à son âge avec les footballeurs franco-sénégalais.

Avec son gabarit, son physique mais surtout ses qualités techniques et à tout seulement 20 ans, Rassoul Ndiaye se démarque sur les pelouses du Championnat de Deuxième Division de France sous les couleurs du FC Sochaux-Montbéliard. Quatre ans après ses débuts en professionnel, le milieu de terrain défensif compte déjà 77 matchs, dont 68 en Ligue 2, pour cinq buts et cinq passes décisives avec son club formateur.

Avec les Lionceaux, le natif de Besançon jouit d’une grande importance. Et pour très bientôt, il devrait prendre une autre dimension dans sa jeune carrière. En effet, grâce à ses bonnes performances, Rassoul Ndiaye vient d’être appelé avec l’Equipe Nationale U23 Sénégal pour deux matchs amicaux contre les espoirs du Maroc la semaine du 19 septembre. Il a notamment tenu à justifier son choix de jouer avec les Lions.

« J’ai une une approche plus forte pour le Sénégal »

« Le sélectionneur (Demba Mbaye) voulait me prendre depuis le début de saison. Je l’ai appelé puis il m’a dit qu’il voulait me sélectionner pour les prochaines échéances, mais ça s’est fait naturellement. C’est un choix familial. De par mes origines, j’ai une une approche plus forte pour le Sénégal. J’en ai parlé avec mes parents voilà pourquoi c’est venu naturellement », a t-il déclaré aux médias du FC Sochaux-Montbéliard.

Il se remémore de ses plus grands souvenirs en tant que supporter des Lions. « Forcément la première victoire à la CAN. Mais il y en a d’autres. Par exemple la Coupe du Monde 2018 ou les précédentes CAN où le Sénégal a fait de beaux parcours ». Pour le coéquipier d’Abdallah Ndour, de Joseph Lopy et Franck Kanouté, ce choix de jouer avec les Champions d’Afrique est venu perpétrer la tradition entre Sochaliens et Sénégalais.

« C’est toujours bien d’avoir des internationaux dans son club. Et je pense qu’il y a une certaine affinité entre Sochaux et les internationaux sénégalais. Il y a toujours eu des joueurs sénégalais à Sochaux et qui ont marqué l’histoire du club, a t-il poursuivi. Puis de finir en se projetant déjà dans son aventure avec les Lions. « Mon premier maillot avec l’Equipe Nationale du Sénégal sera pour ma mère. »

wiwsport.com