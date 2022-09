En plus du trophée final, le Sénégal a également raflé les récompenses individuelles lors du Tournoi UFOA/A qui a pris fin ce dimanche, en Mauritanie.

Le coup est parfait pour les Lionceaux. Cruellement défaite en demi-finale, à Thiès, lors de la dernière édition, le Sénégal a pris sa revanche sur son bourreau de 2020. En effet, ce dimanche, les poulains de Malick Daf ont pris le meilleur sur la Gambie en finale du Tournoi UFOA/A en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

Mais ce n’est pas tout. En plus du titre collectif, les Lionceaux s’adjugent aussi les prix individuels les plus importants. Avec trois réalisations dont celle en finale, Samba Diallo termine meilleur buteur et surtout meilleur joueur de la compétition. Alors que Mamour Ndiaye a été élu meilleur gardien de but.

wiwsport.com