Le Racing Santander s’est imposé sur le terrain du Sporting Gijón (2-0) à l’occasion de la 5e journée de LaLiga SmartBank. Pour son premier match avec les Verdiblancos, Sékou Gassama a marqué son premier but.

Promu en Deuxième Division d’Espagne, le Real Racing Club de Santander vivait un début de saison très difficile avant de se relancer de la plus belle des manières. Battu lors des quatre premières journées de Championnat avec six buts encaissés et zéro but marqué, les Racinguistas sont allés chercher une très belle victoire dimanche sur le terrain du Sporting Gijón.

Les hommes de Guillermo Fernandez se sont imposés 2 à 0. Arrivé en prêt du Real Valladolid cet été et titularisé pour son premier match, l’attaquant sénégalais Sékou Gassama a ouvert le score dans la demi-heure de jeu (30e), mais est sorti sur blessure à la 68e. Avec ce succès, le Racing de Santander quitte provisoirement la dernière place et remonte à la 20e position.

