Ce sera une première participation pour le Sénégal à cette compétition. Un nombre important de sélections nationales sont invitées dont les Champions d’Afrique en titre pour cette 3e édition.

Le tournoi régional de la Coupe du Conseil des Associations de Football en Afrique Australe de Beach Soccer aura lieu 25 septembre au 1er octobre et regroupera 8 équipes. Quatre sélections nationales sont invitées pour cette 3e édition qui aura lieu pour la 2e fois consécutive en Afrique du Sud à Durban. Notons qu’en 2021 6 équipes ont pris part à la compétition remportée par le Mozambique devant la Tanzanie.

La Tanzanie, l’Ouganda, l’Egypte et le Sénégal sont les invités. Ainsi, on compte 4 équipes nationales qualifiées à la CAN (21 au 30 octobre 2022) parmi les participants. Le COSAFA Beach Soccer 2022 servira ainsi de préparation pour la compétition continentale où le Sénégal a pour ambition de garder son titre pour un 7e sacre. Les Lions sont en regroupement depuis mi-août.

Voici le tirage au sort du COSAFA Beach Soccer

Groupe A : Mozambique, Sénégal, Seychelles et Afrique du Sud.

Groupe B : Tanzanie, Ouganda, Égypte et Iles Maurice.

