Les matchs de la 3ème et dernière journée de la 2ème phase du Championnat national de Beach Soccer se jouent ce samedi. Dans la poule B, Galaxy, qui a déjà intégré le Big Four, affronte Kawsara pour la bataille de la 1ère place. Dans la poule A, Mamelles et Ngor se disputent le deuxième ticket qualificatif pour les demies.