Le Sénégal a son destin en main pour décrocher une 3ème qualification consécutive après 2014 et 2019. Pour ce faire, l’État devrait débourser 200 millions de francs pour l’organisation de la 5ème fenêtre prévue en février 2023. Le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, a apporté des précisions à ce sujet.

«Ce qu’il faut savoir c’est qu’il n’y a pas de droit d’organisation concernant les fenêtres des éliminatoires. Les droits d’organisation sont versés dans certaines compétitions comme les Afrobasket (garçons et filles) et les tournois de qualification olympique. C’est plus cher pour les TQO. Il n’y a rien à payer pour les fenêtres des éliminatoires. C’est simplement des conditions sportives et hôtelières qu’il faut remplir.

Il faut prendre en charge les arbitres, les officiels de la FIBA et une partie des frais d’hôtel des équipes participantes. On peut tout organiser avec un budget de 150 à 200 millions. On est dans les dispositions car le ministre m’a donné son accord de principe. Je dis que ce n’est pas lourd car 200 millions ce n’est rien pour un État sachant aussi qu’on a notre destin en main pour se qualifier à la Coupe du monde. Ce serait ainsi la 3ème fois consécutif après 2014 et 2019.

On est en train de voir si on va jouer à Marius Ndiaye ou Dakar Arena. On fera un choix définitif si la FIBA nous attribue la compétition. J’ai vu les salles d’Alexandrie et de Monastir lors des dernières fenêtres, mais elles ne sont pas meilleures que Marius Ndiaye », a fait savoir le président Babacar Ndiaye.