D’une durée de cinq jours le stage de perfectionnement animé par l’expert congolais Me John Kamaté, a pris fin à Dakar hier jeudi. Il a réuni 20 escrimeurs composés de 11 cadets et de 9 séniors.

Du côté des cadets, ce stage se résumait à l’apprentissage des fondamentaux du sabre. Alors qu’en séniors le but de ce conclave technique consistait à rectifier certains aspects afin de se perfectionner pour la même arme en question. Le tout sous la conduite de Me John assisté durant ledit stage par Khadim Ndao, un technicien de la Tanière.

« Comme je suis en vacances, j’en profite pour partager mon expérience européenne, c’est un stage en sabre uniquement parce que c’est mon arme de prédilection et c’est aussi l’arme ou le Sénégal excelle le plus dans les compétitions. Avec les cadets, j’ai revisité les fondamentaux du sabre en raison de leur âge. Quant aux seniors eux comme ils sont plus avancés et savent se débrouiller j’ai rectifié et j’ai perfectionné. »

Me John Kamaté va transmettre un rapport technique à la Commission fédérale habilitée. Cela définit un plan suivi régulier pour perpétuer et développer le travail et de reconnaitre tout de même que les seniors sénégalais sont techniquement bons et ne pêchent que dans l’acquisition et de l’expérience dans l’international. Me John Kamaté est désormais établi en France. Il a été Directeur technique du club de Charleville Mézières avant d’atterrir depuis quelques temps maintenant à St Quentin une ville situé entre Paris et Lille.