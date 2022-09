À l’occasion de la cérémonie de réception du trophée de la Coupe du Monde au Palais de la République, El Hadji Diouf a été interrogé sur les situations des Sénégalais en difficulté avec leurs clubs. L’ancien joueur sénégalais qui conseille à Saliou Ciss à trouver un club ne semble en revanche pas trop inquiet de leur situation.

El Hadj Ousseynou Diouf préfère voir le bon côté des choses de la situation que vivent certains de ses compatriotes en l’occurrence Bamba Dieng et Saliou Ciss à quelques mois de la Coupe du Monde. Le quart de finaliste du mondial 2002 pense que le plus important est le mental des joueurs et leur détermination à représenter dignement les couleurs nationales. Celui qui prie pour que Saliou Ciss trouve dans les plus brefs délais un club, a dans la foulée, évoqué le cas de Tony Sylva en 2002 et de Nampalys avec cette génération, à titre comparatif. Les deux joueurs qui malgré leur manque de temps de jeu avec son club, ont brillé avec la sélection sénégalaise.

wiwsport.com