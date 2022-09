International sénégalais avec les catégories jeunes, Khadim Diaw pourrait se laisser tenter par une aventure Mauritanienne en lieu et place de la Guinée et du Sénégal.

Dans sa politique de renforcer son effectif et de bâtir une équipe compétitive, la sélection nationale de Mauritanie dirigée par Amir Abdou est désormais sur les traces de Khadim Diaw après avoir enrôlé les talents sénégalais Pape Ibnou Ba et Cheikh Niass. Pourtant, l’actuel joueur de Horoya AC formé à Génération Foot est annoncé très proche de la Guinée.

Né à Saint Louis mais éligible pour la Guinée de par sa mère et pour la Mauritanie et par sa Grand-mère, le latéral gauche est en pourparlers très avancés avec les dirigeants de la Mauritanie pour sa venue a appris wiwsport d’une source proche du dossier. D’ailleurs, CIS Media affirme la convocation de Khadim Diaw pour les matchs amicaux de ce mois de septembre. Et selon les informations du journaliste Guinéen Med Sesay, ce n’est pas une première pour l’ancien de Génération Foot d’être approché par la sélection des Mourabitounes.

« Parlant de la naturalisation de Khadim Diaw, je ne crois pas qu’il y ait quelque chose de positif pour le moment. Je vois que certains médias commencent à relayer qu’il a reçu sa préconvocation. Ce n’est pas une première cela. Khadim a toujours reçu des préconvocations pour l’équipe nationale de football de la Mauritanie. Quand même, le sélectionneur Amir Abdou est en train de tout faire pour le chiper à la Guinée et au Sénégal. Les négociations se poursuivent entre les parties concernées. Il n’y a rien de concret. Mais le joueur du Horoya AC a toujours reçu des préconvocations à chaque regroupement de la Mauritanie ces dernières années. En effet, hier même il y avait eu de nouveaux pourparlers entre le joueur, les dirigeants Mauritaniens et la famille du joueur. Khadim a fait ses propositions à la Fédération. L’instance dirigeante du football Mauritanien va lui faire parvenir une réponse dans un bref délai », a fait savoir le journaliste pigiste joint par wiwsport.

Pour l’heure, Khadim Diaw n’a pas voulu répondre aux questions de wiwsport qu’il promet d’y revenir plus tard. Pour rappel, le joueur de 25 ans jamais convoqué par Aliou Cissé était également sur les tablettes de la sélection locale de Guinée.

