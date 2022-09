L’ancien international français, David Trezeguet, devenu ambassadeur de la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde, qui se jouera au Qatar voudrait une finale entre le Sénégal et la France.

Présent à Dakar à l’occasion de la tournée du trophée de la Coupe du monde FIFA qui aura lieu prochainement au Qatar en 2022, David Trezeguet a fait savoir son souhait de voir les Lions du Sénégal disputer pour la première fois de leur histoire, une finale de la coupe du monde. Et qui de mieux que la France pour le futur adversaire des coéquipiers de Sadio Mané. « On est tous conscients que le Sénégal va être un pays protagoniste. Le premier match face aux Pays-Bas, ce ne sera pas facile, mais le Sénégal a toutes les qualités pour aller plus loin. Pourquoi pas une finale », a déclaré l’ancien tricolore, avant de revenir sur la première confrontation du Sénégal entre la France.

« Je me souviens qu’en 2002, c’était difficile, mais je souhaite que le Sénégal aille plus loin lors de la Coupe du monde au Qatar. En 2002, le Sénégal a fait un bon match, ce n’était pas négociable. J’avais des amis sénégalais qui ont joué dans le championnat de France. Il y avait Salif Diao, Sylvain Ndiaye… », a-t-il rappelé, ce mardi, sur le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne, lors de l’arrivée du trophée de la Coupe du monde de la FIFA.

wiwsport.com