Vainqueur de la Guinée, samedi dernier ou stade du 26 mars de Bamako, les Lions locaux sont parvenus à se qualifier au CHAN après 11 ans d’absence à cette compétition. Une prime de qualification de 3 millions leur sera versée à chacun.

Juste après le match aller, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, avait promis une grosse prime aux joueurs en cas de qualification. D’après quelques informations obtenues, les joueurs auraient même reçu une partie de cette prime.

«Les joueurs savent ce que le président leur avait dit. Après la victoire à l’aller (1-0), il leur avait même fait une avance sur la prime. Une manière aussi de les motiver pour la manche retour que les joueurs bien géré et décrocher leur ticket pour le CHAN. C’est un moment de remercier les membres du Comité exécutif et en l’occurrence le président Augustin Senghor qui n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre les joueurs et le staff technique sur d’excellentes conditions de performances. Je ne voudrai pas dévoiler ce qu’ils vont recevoir mais ils auront une grosse prime», a soutenu Yaya Baldé «Zeus», chargé de la petite catégorie à la Fédération sénégalaise de football.

Une source proche du vestiaire nous informe que chaque Lion va bénéficier d’une prime de qualification de 3 millions CFA. En tout cas, à l’issue des tirs au but marquant la qualification du Sénégal au CHAN 2023, Aimé Tendeng et ses partenaires scandaient: «3 millions, 3 millions !!!».

Avec Stades