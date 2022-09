Les matchs de la 2ème journée de la 2ème phase du Championnat national de Beach Soccer ont été joués ce week-end Yoff a remporté le choc face à Mamelles (4-2) et prend une option sérieuse pour le Final Four. Auteur d’un sans-faute en phase de poules, Guet Ndar concède une 2ème défaite de rang face à Galaxy (6-1) et s’éloigne de la qualification.

Lors de cette 2ème journée de la 2ème phase du championnat national de Beach Soccer, l’issue des matchs a jeté un coup de lumière sur les tendances de la qualification au dernier tour. Victorieux lors de la 1ère journée face à Plateau (3-1), Mamelles (3 pts+0) a été freiné, ce week-end, par Yoff (5 pts+1), vainqueur de Ngor lors de la 1ère journée.

Auteurs de 2 victoires et nouveau leader de la poule A, les Yoffois prennent une option sérieuse pour la qualification en demies. Dans l’autre match du groupe A, Plateau (3 pts+2) a disposé de Ngor (7-3). Plateau s’est ainsi ad jugé la 2ème place et peut espérer une qualification, en cas de victoire lors de la 3ème et dernière journée.

Dans la poule B, Kawsara (2ème, 3 pts+6), qui avait infligé à Guet Ndar sa 1ère défaite cette saison (8 2), a vu son match contre Mbao annulé. Ce report a permis à Galaxy (6 pts+6) de chiper la 1ère place à Kawsara (2me, 3 pts+6). En effet, Galaxy a infligé un 2ème revers de rang à Guet Ndar (6-1) à Saint Louis. Du coup, Guet Ndar, seul club invaincu lors de la phase de poules, est presque éliminé du Final Four, prévu, du 16 au 17 septembre à Saly (Mbour) sur un format aller simple.

