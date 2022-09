Malgré une belle proposition sur la table des dirigeants du Royal Antwerp et une situation délicate à l’OM, Bamba Dieng n’entend pas rejoindre la Belgique.

Bamba Dieng n’est pas pressé à voir passer la tempête estivale. Passé du joueur très proche à rejoindre le FC Lorient, Leeds United ou l’OGC Nice lors du dernier jour du mercato estival, l’attaquant sénégalais demeure encore un joueur de l’Olympique de Marseille. Le tout en sachant qu’il ne rentre absolument pas dans les plans de l’entraîneur, qui ne l’a pas retenu pour la Ligue des Champions.

Mais pour le sortir d’une situation si délicate dans la Cité phocéenne, l’ancien joueur de Diambars a reçu une approche du Royal Antwerp, désireux de le faire venir en Belgique où le mercato estival n’a pas encore fermé ses portes. Sauf qu’il n’en sera rien de plus. En effet, d’après L’Equipe, Bamba Dieng a rejeté la proposition du club belge puisqu’il n’entend toujours pas quitter l’Olympique de Marseille.

C’est pourtant une belle porte de sortie qui s’ouvrait une nouvelle fois pour le Champion d’Afrique. D’autant plus que le Royal Antwerp lui aurait assuré une offre salariale conséquente et un temps de jeu dans son effectif. Mais ce n’est pas. Les Anversois écrasent dans ce début de saison en Championnat avec sept victoires en autant de journées de Jupiler Pro League, et donc logiquement une première place.

wiwsport.com