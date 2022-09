L’attaquant sénégalais n’a pas été retenu par l’Olympique de Marseille pour participer à la phase finale de la Ligue des Champions.

Quel incroyable été pour Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ! Chouchou du Stade Vélodrome il y a quelques mois, l’attaquant sénégalais de 22 ans est devenu plus qu’un indésirable dans la Cité Phocéenne. Forcé à plier ses bagages et aller voir ailleurs cette saison, l’ancien joueur de Diambars est finalement resté à l’OM à la fin du mercato estival. Et son nom continue de faire parler.

En effet, le Champion d’Afrique a appris qu’il ne participera pas à sa première phase finale de Ligue des Champions cette saison. Pourquoi ? L’entraîneur Igor Tudor, qui se passe de lui depuis l’entame de l’exercice en Championnat, a décidé de ne pas inscrire son nom dans une liste de 20 joueurs devant prendre part à la C1 cette saison avec l’OM.

En revanche, Pape Gueye est bien présent.

La liste de l’OM pour la Ligue des Champions

Gardiens : Lopez, Blanco

Défenseurs : Mbemba, Bailly, Gigot, Balerdi, Kolasinac, Clauss, Kaboré, Tavares

Milieux : Rongier, Guendouzi, Veretout, Pape Gueye, Gerson

Attaquants : Payet, Harit, Ünder, Sanchez, Suarez

wiwsport.com