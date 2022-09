Insatiable en attaque, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal a remporté son duel face au Cap-Vert à l’occasion de la 3e journée du Tournoi UFOA/A (3-0).

Les Lionceaux savent très bien attaquer, et toujours. Pour la troisième fois en trois matchs, le Sénégal a marqué au moins deux buts dans le Tournoi UFOA/A, qualificatif à la prochaine CAN U20. Ce samedi 03 septembre, ce sont les Requineaux Bleus qui ont subi face à la réussite offensive des poulains de Malick Daf.

En effet, pour le compte de la troisième et dernière journée dans le Groupe B, Samba Diallo et ses partenaires ont explosé la défense cap-verdienne. Ils se sont imposés sur la marque de 3 à 0 grâce à des buts de Pape Amadou Diallo, Mame Libasse Ngom et Pape Demba Diop. Avec ce résultat, le Sénégal se qualifie pour les demi-finales.

Grâce à des buts de Papa Amadou Diallo, Mame Libasse Ngom et Pape Demba Diop, le Sénégal s’impose largement contre le Cap-Vert et reste invaincu dans le tournoi UFOA A U20, Nouakchott 2022. #TeamSenegal 💪 pic.twitter.com/mMfmcrV5Ur — FSF (@Fsfofficielle) September 3, 2022

