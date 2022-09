Arrivé il y a deux jours en provenance du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye refait ses débuts avec Everton. Choisi pour démarrer sur le banc des remplaçants lors du Merseyside Derby, ce samedi pour le compte de la 6e journée de Premier League, le Champion d’Afrique est rentré à la 61e minute en rentrant à la place de Tom Davies, sous l’ovation du Goodison Park.

Son 109e match avec les Toffees !

61' Gana is on for his second debut! Welcome back to Goodison Park, @IGanaGueye. 💙

🔵 0-0 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/68PtlRM0aL

— Everton (@Everton) September 3, 2022