Fraîchement recruté du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye va connaître une belle manière de débuter son seconde aventure à Everton. En effet, le milieu de terrain sénégalais de 32 ans arrive juste au moment où les Toffees accueillent Liverpool dans le Merseyside Derby, un duel qu’il connaît bien.

Mais l’ancien d’Aston Villa devra patienter avant de refouler les pelouses de Premier League puisqu’il débutera cette rencontre sur le banc des remplaçants. Frank Lampard a décidé de faire confiance aux joueurs ayant joué les premiers matchs. À noter qu’Everton (17e) court derrière sa première victoire de la saison en Championnat.

Your starting XI to take on Liverpool! 👇 pic.twitter.com/0zh91Dm9MS

— Everton (@Everton) September 3, 2022