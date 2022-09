Présenté à la presse ce samedi, Ibrahima Wadji a expliqué les raisons qui l’ont motivé à rejoindre Saint-Etienne.

Après avoir passé plus d’une bonne saison en Azerbaïdjan avec Qarabağ (36 matchs, 20 buts, 3 passes décisives), beaucoup l’entendaient rejoindre une équipe évoluant dans un Championnat d’élite, peut-être même parmi les cinq grands Championnats européens. Mais Ibrahima Wadji a choisi le challenge stéphanois en débarquant à l’AS Saint-Etienne, reléguée en Ligue 2. En conférence de presse ce samedi 03 septembre, l’attaquant sénégalais de 27 ans a donné ses motifs de rejoindre l’ASSE.

« Les garçons sont vraiment sympas. J’ai regardé le match contre Bastia. La première fois qu’on m’a parlé de Saint-Etienne, je n’y croyais pas. Le coach et Loïc (Perrin) m’ont convaincu. Saint-Etienne, c’est un rêve pour les Sénégalais. Je suis un joueur de profondeur. Krasso, c’est un super joueur techniquement et c’est plaisant de jouer avec des joueurs comme ça. Il peut me laisser des espaces en décrochant. Je suivais Saint-Etienne quand ils étaient en Ligue 1. Jouer dans ce stade-là, c’est un rêve devenu réalité », a déclaré l’ancien Mbour Petite-Cote.

🎙️ Ibrahima Wadji : "C’est Saint-Étienne quand même, c’est le rêve de tout Sénégalais, un club mythique. Bien sûr que je connais les supporters. Je suivais les matchs du club en Ligue 1 Uber Eats. Jouer dans un tel stade, c’est un rêve aussi." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 3, 2022

